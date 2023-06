EMI trae su gira a Córdoba

Tras iniciar su gira con gran éxito en Montevideo, Buenos Aires y La Plata, Emiliano Brancciari, conocido artísticamente como Emi, se encuentra inmerso en la presentación de su disco "Cada Segundo Dura una Eternidad" a lo largo y ancho de Argentina.

La gira, que ha sido recibida con entusiasmo por los fans, continuará con presentaciones en el Teatro Plaza de Mendoza el 8 de junio, en el Auditorio Mauricio López de San Luis el 9 de junio, en el Club Paraguay de Córdoba el 10 de junio y finalizará en Elvis, Río Cuarto el 11 de junio.

En una entrevista con Cadena Heat, Emi habló sobre su emoción al embarcarse en esta gira y presentar su primer disco en solitario. A pesar de ser un proyecto personal más íntimo, Emi asegura que su relación con los miembros de su banda, No te va a gustar, no se ha visto afectada.

La gira de Emi no sólo presenta las canciones de su nuevo disco, sino que también incluye temas inéditos y otros que, aunque no son de su autoría, siempre quiso interpretar. "Es un show de aproximadamente dos horas, donde no solamente tocamos canciones de este álbum: hay temas inéditos y otras canciones que no me pertenecen, pero que siempre quise cantar", añadió.

Entrevista de Gaby Tessio.