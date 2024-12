Gira, emociones y desafíos: Tiago PZK y su charla íntima con los oyentes de Heat

El reconocido artista Tiago PZK se encuentra en Córdoba, donde se prepara para un show especial en la Plaza de la Música el próximo 15 de marzo. En una reciente entrevista con Cadena Heat, el cantante compartió sus impresiones sobre su carrera y los desafíos que enfrenta en su gira internacional, que incluye más de 15 países.

Tiago expresó su entusiasmo por el evento y agradeció a sus fanáticos: "Es buenísimo, uno tiene que estar pilas y súper agradecido porque, al fin y al cabo, es gracias a ellos que uno está acá". El artista, que acaba de llegar de Buenos Aires, destacó la importancia de compartir momentos con sus seguidores, ya que participaron oyentes de la radio en la entrevista: "Son acciones que a uno hacen valorar mucho más las cosas".

La entrevista completa a Tiago PZK.

Respecto a su gira por Estados Unidos, el cantante mencionó: "Fue una idea de mi manager que quiso hacer esa gira y, bueno, vamos a ir ahí con ese desafío". Tiago se mostrará en ciudades menos convencionales para artistas argentinos, como Filadelfia y Houston, lo que considera una experiencia única.

El artista también habló sobre su reciente colaboración con Teddy Swims, que surgió durante la grabación de su disco en Suecia: "No lo conocía, escuché un par de temas de él y se dio así natural". Asimismo, comentó sobre su trabajo con Anitta, donde la grabación se realizó de manera remota: "Le mandé la canción y ella la grabó por su lado".

Tiago reflexionó sobre su trayectoria y los momentos que lo sorprendieron: "A veces me paro así y miro y digo, ¿qué hago acá yo? ¿Por qué estoy acá?". A pesar de su éxito, el artista mantiene una conexión con sus raíces y agradece por las oportunidades: "Cierro los ojos y agradezco y hablo con Dios por todas las bendiciones".

Por otra parte, el cantante mencionó su deseo de explorar nuevos géneros musicales, como el cuarteto, y su interés en colaborar con otros artistas: "Me encantaría hacer una bachata, un cuarteto". Con una agenda repleta de presentaciones, Tiago PZK se prepara para un año lleno de música y emociones.

Y habló de su paso por el Cosquín Rock: "Hace bastante que venía incluyendo a otros artistas, más de a poco, y cuando me llamaron fue una sorpresa y dije que sí de cabeza". Allí vivió un momento difícil por un error cuando interpretó un tema de Cerati, algo que el artista considera que es parte del crecimiento: "Hay que equivocarse y hay que crecer".

También recordó el apoyo incondicional de su familia en su carrera. "Mi mamá se re rompía el lomo por nosotros, y yo tenía esa pasión de la música, pero no estaba funcionando nada", comentó. Este apoyo se materializó cuando, tras cumplir 18 años, decidió dedicarse a la música: "Le dije a mi mamá, ma, de regalo de cumpleaños, quiero que me apoyes en esto, yo no quiero ir a la escuela este año".

El artista compartió una anécdota sobre la creación de su exitosa canción "Sola": "La escribí a capela, me cayó así como toda la letra de la nada". Además, destacó la importancia del apoyo familiar en el desarrollo de los sueños: "En el cementerio hay muchos sueños enterrados también, hay mucha gente que tenía hambre, que tenía un talento, y que por ahí no recibió el apoyo de la familia".

En cuanto a su relación con su madre durante sus presentaciones, Tiago dijo: "Siempre que estoy en el escenario con mi mamá, siento que estamos solos". Esta conexión emocional se traduce en una experiencia única tanto para él como para el público.

Finalmente, el artista anticipó el lanzamiento de su nueva canción "Mi Corazón" junto al Grupo Frontera de México, programada para el jueves. "Es una cumbia de una canción que está buena, que es linda, pero es otra cosa", concluyó Tiago, quien se muestra optimista sobre su crecimiento en la industria musical.