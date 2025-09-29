Mario Zanoni cerró un exitoso ciclo de más de tres décadas en Cadena Heat

Tras más de tres décadas de éxitos ininterrumpidos, la voz que marcó a generaciones en la FM cordobesa, le dice adiós a Cadena Heat.

AUDIO: El cierre de Maratón de Clásicos y la despedida de Mario Zanoni de Cadena Heat

Dicen que jubilarse no es dejar de trabajar, sino empezar a vivir de otra manera. Con esa idea resonando, hoy nos toca hablar de una figura emblemática de la radiofonía cordobesa. En el vibrante dial de Córdoba, pocas personalidades han logrado la trascendencia y la permanencia de Mario Zanoni.

Este domingo, con la carga emotiva de quien cierra un capítulo fundamental de su vida, Mario anunció que, tras 33 años ininterrumpidos al aire, se despide de Cadena Heat.

Un verdadero hito que lo consagra como protagonista indiscutido de la historia grande de la FM local.

La noticia llegó con la delicadeza que siempre caracterizó su estilo, en su último programa de "Maratón de Clásicos" este domingo, finalizando el mes de septiembre.

Las palabras de Zanoni, cargadas de gratitud, resonaron en el aire que lo vio crecer y convertirse en un referente: "Hoy, último domingo del mes de septiembre, va a ser el último programa que hago de 'Maratón de Clásicos', va a ser el último programa que hacemos los domingos".

Decir Mario Zanoni es hablar de una era en la FM cordobesa. Desde su debut en 1992 con el mítico "Hit Parade", programa que se mantuvo como número uno de la FM Córdoba durante más de tres décadas, hasta "El tren de los éxitos" y, en los últimos años, "Maratón de Clásicos", su voz fue la banda sonora de miles de oyentes.

"Hace exactamente 33 años que hago los domingos. Arranqué con el 'Hit Parade' en el '92, después en los últimos años Maratón de Clásicos, y es tiempo de decir gracias, es tiempo de decir adiós, hasta siempre", expresó Zanoni.

La despedida, si bien marca el cierre de una etapa dorada, no es un adiós definitivo a la pasión. Mario lo dejó claro: "Gracias por todos los mensajes, gracias por la buena onda, tengo ganas de tener un tiempito para mí, así que gracias a todos, seguiremos escuchando la radio, seguiremos compartiendo lo que siempre compartimos, la buena música".

Con la mirada puesta en nuevos horizontes, anticipó: "Y ahí me van a encontrar (...) haciendo lo que me gusta, y seguramente en alguna fiesta. Gente, gracias por todo".

